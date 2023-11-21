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Yerel Kore gazisi ebediyete uğurlandı
Yerel

Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 16:05:00 -
Kore gazisi ebediyete uğurlandı

Edirne'de 93 yaşındaki Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden Kore Gazisi 93 yaşındaki İsmail Kaya hayatını kaybetti. Kaya, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Uzunköprü mezarlığında toprağa verildi. Kaya'yı onlarca kişi uğurladı. Cenazeye Kayan’ın yakınları, Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığında görevli askerler, STK temsilcileri ve çok sayıda gazi ve vatandaş Katıldı.

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