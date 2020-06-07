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Aktüel

Kore gazileri için 10 bin maske

Güney Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Kore gazilerine maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:22:27 -
Kore gazileri için 10 bin maske

İSTANBUL (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kore Savaşı'nın 70. yılı dolayısıyla Kore gazilerine maske dağıttı.

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, Kore Savaşı'nın 70. yıl dönümü nedeniyle Başkonsolos Jessy Yeunju Jang ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sirkeci Şube Başkanı Ahmet Kendigel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şube Başkanı Sefa Altunparlar'ın da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin kovid-19 sebebiyle azami düzeyde katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kore Başkonsolosluğu’nun gazilere özel olarak Valilikten aldığı seyahat izni onayı çerçevesinde takdim töreni gerçekleşmiştir. Törenden sonra Marmara Bölgesi'nde (İstanbul dahil 11 il) ikamet eden 414 Kore gazisi için toplam 10 bin adet maske Başkonsolosluğumuz tarafından gazilerimizin adreslerine dağıtılacaktır. Başkonsolos Jessy Yeunju Jang, Kovid-19'a rağmen gazilere olan içten minnettarlığımızı bizzat iletmek adına Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gaziler İşleri Bakanlığı ile birlikte bu törenin gerçekleştirildiğini belirterek, Gazilerimiz ve aileleri için yararlı olmasını temenni etmiştir."

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