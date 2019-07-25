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Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın aldı! Sabancı’nın gözü uzayda

Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, “Kordsa, 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşüyor” dedi. Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper ise uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da bir büyüme platformu oluşturacaklarını söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın aldı! Sabancı’nın gözü uzayda

Sabancı Holding iştiraklerinden ve güçlendirme teknolojileri pazarının global oyuncusu Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın aldı. 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden gerçekleşen satın alma sayesinde Kordsa, havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konumuna geliyor.

Dünya devleri arasında

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Göçmen, Kordsa’nın son iki yılda yaptığı yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüştüğünü ifade etti. İki yılda ABD’de dört önemli şirketi bünyelerine kattıklarını anımsatan Göçmen, “Yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu oluşturduk. Dünya devlerinin tedarikçisi konumundaki Kordsa, yeni yatırımlarımızla, havacılık endüstrisinde dünyada seramik matriks kompozitler alanında iddialı bir konuma geliyor. Sabancı Topluluğu olarak işlerimizi evrensel standartlarda yönetme anlayışımızın bir göstergesi olan bu önemli satın alma, ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini de destekleyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper de kompozit teknolojileri pazarında organik büyümelerine, inorganik büyümeyle de desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Alper, “Yüksek mühendislik isteyen yapısal malzemeler üreten Fabric Development ve Textile Products’la başlayan havacılık sektörü yolculuğumuzda, kabin içi parçalar üreten Advanced Honeycomb Technologies’i satın almamızla yetkinliklerimiz genişledi. Axiom Materials yatırımı ile uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da bir büyüme platformu oluşturacağız” dedi.

Pazarın lideri olduk

Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ali Çalışkan ise şunları söyledi: “Axiom Materials’ın satın alınması ile ikinci Kordsa oluşturma hedefimizin de ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bugün artık, uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı oksit-oksit seramik kompozit malzemeleri pazarının lider oyuncusu olduk. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların kanatları, gövdeleri ve kabin içlerinden sonra artık motorları da Kordsa tarafından güçlendirilecek.

İkinci Kordsa’ya doğru adım adım ilerliyor

Kordsa, geleceğin malzemesi olarak görülen ileri kompozit teknolojilerine Sabancı Üniversitesi ile hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atmıştı.

Geçen yıl bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletmişti.

Axiom Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa oluşturma hedefinin ilk aşamasını tamamlamış oldu. Axiom Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın stratejik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlarda yetkinliklerini geliştirmek adına kritik önem taşıyan bu satın alma ile yeni ürün geliştirme potansiyeli de güçlenmiş oluyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:06
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