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Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı ile de yollar ayrıldı

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28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı ile de yollar ayrıldı

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da sezon başı transfer edilen Koray Şanlı ve Halil Zeybek’in teknik heyetin raporu sonucu gönderilmesinden sonra sol kanat oyuncusu Ferhat Canlı ile de yine aynı neden dolayı yollar ayrıldı.


Tarihinde ilk kez 3.Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon için kadro oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren turuncu yeşilli kulüpte yeni transfer edilen 3 futbolcu ile yolların ayrılması camiayı huzursuz ederken, şok ayrılıkların neden yaşandığı ise ortaya çıktı.


Transferleri büyük ses getiren Halil Zeybek ve Koray Şanlı’nın kamptaki durumlarını yetersiz bulan teknik direktör Hayati Palancı’nın 2 futbolcuyla da devam etmeyi düşünmediğini yönetime ilettiği ve yönetimin de bu futbolcularla yolları ayırdığı belirtildi. Palancı’nın performansını yetersiz bulduğu sol kanat oyuncusu Ferhat Canlı içinde olumsuz rapor sunduğu, bu oyuncunun da geçen sezon formasını giydiği 3.Lig takımı Elazığ Belediyespor ile yeniden anlaştığı belirtildi.


Turuncu yeşillilerin bu ayrılıkların ardından kadroda boşalan kontenjanlar için yeni transferler yapacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:45
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