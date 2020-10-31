Koray Günter Kovid-19'u yendi
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman futbolcusu Koray Günter'in son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığın ve hastalığı atlattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunmacının son Kovid-19 testinin negatif sonuçlandığı belirtildi.
Hellas Verona, Koray Günter'in 11 Ekim'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Günter, yaklaşık 20 gündür evinde tecrit altındaydı.