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Aktüel

Köprüköy’de yoğun yağış sele neden oldu

Erzurum’da etkili olan yoğun yağmur yağışı sele neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 10:22:25 -
Köprüköy’de yoğun yağış sele neden oldu

Erzurum’da etkili olan yoğun yağmur yağışı sele neden oldu.


Erzurum’un Köprüköy ilçesinde dün etkili olan yağmur yağışı sele neden oldu. Ilıcasu Mahallesi’nde şiddetli yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı. Meydana gelen felakette can kaybı yaşanmazken, caddeler zarar gördü. Cadde ve sokakların suyla dolduğu kentte araçlar da uzun süre mahsur kaldı.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olarak geçeceğini ve sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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