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Aktüel Köprüden düşerek alev alan tırdaki 2 kişi öldü
Aktüel

Köprüden düşerek alev alan tırdaki 2 kişi öldü

Adana-Niğde otoyolunda köprüden düşen tırın alev alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 21:15:00 - 2021-11-28 21:17:34
Köprüden düşerek alev alan tırdaki 2 kişi öldü

Adana-Niğde otoyolunda köprüden düşen tırın alev alması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Halil Aytekin yönetimindeki 27 AAG 932 plakalı donmuş et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adana-Niğde otoyolu Eminlik gişeleri yakınındaki köprünün refüjünden düştü.

Kaza yerinin yakınlarında bulunan bölge trafik ekipleri, Abdullah Alkan'ı yaralı olarak kurtardı, ardından tır alev almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ile Niğde ve Ulukışla belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Aytekin ile araçta yolcu olarak bulunan Kenan Koçsoy, hayatını kaybetti.

Yaralanan Alkan, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Aytekin ve Koçsoy'un cenazeleri aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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