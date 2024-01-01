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Yerel Köprüden atladığı anlar saniye saniye kaydedildi
Yerel

Köprüden atladığı anlar saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:59:00 -

İstanbul Esenyurt’ta köprüye çıkan bir vatandaş, köprüden atladı. İtfaiyenin açtığı hava çadırına düşen şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Şahsın atlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Haramidere bağlantı yolunda bulunan köprüye çıkan şahsı görenler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yola hava çadırı açtı.

Köprüden atlayan şahıs itfaiyenin açtığı hava çadırına düştü.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, intihar girişimi nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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