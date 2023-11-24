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Yerel Köprüde arkadaşlarını öldüren kişi tutuklandı
Yerel

Köprüde arkadaşlarını öldüren kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 09:53:00 -
Köprüde arkadaşlarını öldüren kişi tutuklandı

Adana'da Gençlik Köprüsü'nde iki arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 23 Kasım günü Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeref Aslantaş (19), alkol içmek için arkadaşları olan Eren Güngör (19) ve Alperen Kaya’yı (19) yanına çağırdı. Bir süre birlikte alkol alan gençlerin küfürleşmeye başlamasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Kaya ve Güngör köprüye giderken, Şeref Aslantaş da peşlerinden geldi. Aslantaş, köprüde iki arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yürüyüş parkurunun güvenlik görevlisi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan gençleri hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki genç hayatını kaybetti.

Yüreğir Devriye Ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması neticesinde şüpheli Şeref Aslantaş suç aletiyle birlikte yakalandı. Aslantaş'ın emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Şeref Aslantaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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