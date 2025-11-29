  • İSTANBUL
Gündem Köprü ve tünellerde geçiş garantisi zarar ediyor mu? Bakan Uraloğlu rakamlarla cevap verdi!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yap-işlet-devret projelerinde devletin zarar ettiği iddialarına rakamlarla yanıt verdi.

Avrasya Tüneli’nde garanti edilen araç geçişlerinin aşıldığını ve devletin üzerine gelir aldığını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ise henüz garanti rakamlarını karşılamadığını, birkaç yıla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Osmangazi Köprüsü’nde 40 bin araç garantisine karşı bugün 65 bin aracın geçtiğini vurgulayan Bakan, projelerin zamanla kendi kendini çevirdiğini söyledi.

İşte Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları...

