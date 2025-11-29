Köprü ve tünellerde geçiş garantisi zarar ediyor mu? Bakan Uraloğlu rakamlarla cevap verdi!

Avrasya Tüneli’nde garanti edilen araç geçişlerinin aşıldığını ve devletin üzerine gelir aldığını belirten Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ise henüz garanti rakamlarını karşılamadığını, birkaç yıla ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Osmangazi Köprüsü’nde 40 bin araç garantisine karşı bugün 65 bin aracın geçtiğini vurgulayan Bakan, projelerin zamanla kendi kendini çevirdiğini söyledi.

İşte Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları...