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Köprü ve otoyollardan ekonomiye dev katkı

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, köprü ve otoyollardan yılın altı ayında 906 milyon 252 bin 712 lira gelir elde edildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
Köprü ve otoyollardan ekonomiye dev katkı

Köprü ve otoyollardan ocak-haziran döneminde elde edilen gelir 906 milyon 252 bin 712 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden haziranda geçen 7 milyon 595 bin 700 araçtan 26 milyon 277 bin 973 lira ücret alındı.

219 milyon araç geçti

Geçen ay otoyolları kullanan 30 milyon 484 bin 803 taşıttan da 100 milyon 954 bin 282 lira gelir elde edildi.

Yılın 6 ayında ise köprü ve otoyolları kullanan 219 milyon 755 bin 298 araçtan toplam 906 milyon 252 bin 712 lira gelir sağlandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:01
  1. İstanbul
  2. Karayolları Genel Müdürlüğü
  3. 15 temmuz şehitler köprüsü
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  5. köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir
  6. köprü ve otoyollar

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