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Yerel Köprü ücreti ödememek için plakayı maskeyle kapattılar! Sonrasında ise...
Yerel

Köprü ücreti ödememek için plakayı maskeyle kapattılar! Sonrasında ise...

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretini ödememek için plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 14:13:00 -
Köprü ücreti ödememek için plakayı maskeyle kapattılar! Sonrasında ise...

Otoyol ve köprü ücretlerinden kaçmak için motosikletinin plakasına cerrahi maske takan motosiklet sürücüsü kameraya takıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken plakadaki cerrahi maskeyi gören bir sürücü cep telefonuyla motosikletliyi kayda aldı.

Sürücünün arkasındaki kişinin de kasksız yolculuk yapması dikkat çekti.

Avrupa yakasına geçen motosikletli ve yolcusu gözden kayboldu.

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