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Spor Kopenhag-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler!
Spor

Kopenhag-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 09:44:00 -
Kopenhag-Trabzonspor! Muhtemel 11'ler!

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Kopenag ile karşı karşıya gelecek.

Parken Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor, zorlu mücadelede sakatlıkları bulunan 4 futbolcusundan Danimarka ekibi karşısında yararlanamayacak.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Atakaş Hatayspor maçı sonrası kolundan ameliyat edilen Edin Visca, zorlu mücadelede yer alamayacak.

Yeni transferler kadroda

Trabzonspor'da yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Levante'den kadroya katılan orta alan oyuncusu Bardhi ile 3 yıllık anlaşmaya varılan Real Betis'ten stoper oyuncusu Marc Bartra'nın lisansları çıkarılarak UEFA listesine eklendi.

Turu geçerse 2. kez

Trabzonspor, turu geçerse 2. kez UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek.

Bordo-mavililer, Kopenhag karşısında turu geçmesi halinde 2011-2012 sezonda katıldığı grup maçlarında 10 sezon aradan sonra yeniden sınav verecek.

KOPENHAG-TRABZONSPOR

MUHTEMEL 11'LER

KOPENHAG: Johnsson, Diks, Vavro, Boilesen, Kristansen, Zeca, Johannesson, Amoo, Falk, Claesson, Biel.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

HAKEM: Michael Oliver

STAT: Parken

SAAT: 22:00

YAYIN: Exxen

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