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Spor Kopenhag kalecisi Grabara'nın skandal sözleri sonrası Galatasaray’dan flaş hamle!
Spor

Kopenhag kalecisi Grabara'nın skandal sözleri sonrası Galatasaray’dan flaş hamle!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 15:17:00 - 2023-09-21 15:19:33
Kopenhag kalecisi Grabara'nın skandal sözleri sonrası Galatasaray’dan flaş hamle!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin A Grubu’nda dün akşam karşılaştığı ve skor olarak 2-2’lik beraberlikle bitirdiği Kopenhag maçında gerek maç öncesi gerek maç sonrası açıklamalarıyla skandala imza atan Kamil Grabara’nın Galatasaray’a yönelik sözlerini UEFA’ya taşıyacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde ağırladığı Kopenhag karşısında 1 puanı son dakikalarda attığı 2 golle kurtardı.

KOPENHAG KALECİSİ KAMİL GRABARA HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Gerek maç öncesi gerekse maç sonrası yaptığı açıklamalarla tepki toplayan Kopenhag kalecisi Kamil Grabara hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Maçtan önce Galatasaray taraftarlarını kışkırtıcı sözleriyle manşetlere taşınan Kamil Grabara maç sonu da Galatasaray’a yönelik “Bu b*k çukurundan üç puanla ayrılmayı hak etmiştik ama hayat bu, devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu…

GALATASARAY YAPILAN SKANDAL PAYLAŞIMI UEFA’YA TAŞIYACAK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fanatik’ten alınan habere göre Galatasaray, Kopenhag kalecisi Kamil Grabara’nın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçti.

Sarı kırmızılı ekibin hukuk departmanı yapılan paylaşımı UEFA'ya taşıyor.

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