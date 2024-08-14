Köpeklerin kardeşliği! 130 yazardan Meclis'e çağrı “Kardeşime dokunma!”
130 yazar ve edebiyatçı sokak hayvanlarına yönelik yasanın geri çekilmesi için açıklama yaptı.
130 yazar ve edebiyatçı "Hayvanları Koruma Kanunu"nda yapılan değişikliğin geri çekilmesi için basın açıklaması yaptı.
“Kardeşime Dokunma”
başlığıyla yayınlanan basın açıklaması ve imzacılar şöyle:
Abdullah Yılmaz
Abidin Parıltı
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Adnan Ekşigil
Afşin Kum
Ahmet İnam
Ahmet Ümit
Algan Sezgintüredi
Alper Canıgüz
Altay Öktem
Arda Ekşigil
Aslı Ilgın
Aslı Tohumcu
Asuman Susam
Atilla Birkiye
Atiye Kalkan
Aybike Ertürk
Ayfer Tunç
Ayşe Kulin
Ayşe Semiha Baban Gökçeli
Ayşegül Devecioğlu
Ayşen Şahin
AyşeSarısayın
Banu Tesal
Başak Canda
Başar Yılmaz
Binnaz Toprak
Birgül Oğuz
Buket Arbatlı
Buket Uzuner
Burcu Aktaş
C. Hakkı Zariç
Cenk Kolçak
Ceren Olpak
Cüneyt Ayral
Çağlayan Çevik
Çiğdem Koç
Defne Suman
Deniz Durukan
Deniz Yüce Başarır
Derya Sönmez
Elçin Poyrazlar
Elif Ergu
Elif Sofyalı
Ender İmrek
Ertan Mısırlı
Ezgi Polat
Fatma Nur Kaptanoğlu
Feride Çiçekoğlu
Fethiye Çetin
Figen Alkaç
Figen Şakacı
Fuat Sevimay
Gaye Boralıoğlu
Gonca Özmen
Gönül Kıvılcım
Gülayşe Koçak
Gültekin Emre
Gündüz Vassaf
Gürel Sürücü
Gürsel Korat
Hakan Akdoğan
Hakan Bıçakçı
Hakan İşcen
Hakan Kökçü
Hakan Sürsal
Hakan Yaman
Hande Ortaç
Haydar Ergülen
Hülya Ekşigil
Hüseyin Can
İlkay Noylan
İpek Özbey
İrem Uzunhasanoğlu
İsmail Güzelsoy
Jale Özgentürk
Kamil Tekin Sürek
Levent Karataş
Mahir Ünsal Eriş
Mehmet Bilal Dede
Mehmet Said Aydın
Mehmet Yeşiltepe
Melike İlgün
Menekşe Toprak
Mevsim Yenice
Mihrap Aydın
Mine Soysal
Murat Gülsoy
Murat Özyaşar
Murat Yalçın
Mukaddes Erdoğdu
Müge İplikçi
Müren Beykan
Necla Zarakol
Nemika Tuğcu
Nermin Bezmen
Neslihan Önderoğlu
Nurcan Akad
Nurhan Suerdem
Orhan Alkaya
Orhan Pamuk
Oylum Yılmaz
Öner Yağcı
Özgün Enver Bulut
Özer Akdemir
Özlem Akıncı
Rıdvan Hatun
S. Oral Uyan
Selcan Peksan
Sema Kaygusuz
Semrin Şahin
Seray Şahiner
Serra Yılmaz
Sevengül Sönmez
Sevim Erdoğan
Sevin Okyay
Sezer Ateş Ayvaz
Sibel Oral
Sinem Sal
Şebnem İşigüzel
Şenel Gökçe
Tülin Dursun
Vahit Uysal
Yasemin Özek
Yasemin Yazıcı
Yavuz Ekinci
Yazgülü Aydoğan
Yeşim Ağaoğlu
Yiğit Bener
Zeynep Oral
Zülfü Livaneli