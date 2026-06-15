Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Dazkırı ilçesinde kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, aniden saldıran sahipli bir köpeğin hedefi oldu. Saldırı sırasında büyük panik yaşayan küçük kız, koşarak işletmeye sığınmayı başarırken, annesi Feride Hozer ise köpeğin saldırısından kurtulamadı. Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan, ardından ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü Hozer’i sürüklemeye başladı. Saldırıda Feride Hozer’in kolları ve bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Bu arada, Feride Hozer kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin kadına saldırma anı lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kadının tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.

SAHİBİNE SORUŞTURMA

Açıklamada, “Sahipli köpek, belediye ekiplerince aynı gün yakalanarak hayvan barınağına teslim edilmiştir. İhmali bulunan köpek sahibiyle ilgili başlatılan gerekli adli ve idari süreç titizlikle devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı. Yaşanan üzücü saldırının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan da, mevcut uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek daha sert ve kapsamlı önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Dr. Arslan, olayın sadece bireysel bir saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, köpek sorununun vatandaşların can güvenliğini doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştığını söyledi. İlçe genelinde yaşanan benzer vakaların endişe verici olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti: “Yaşanan bu acı olay, başıboş köpek sorununun vatandaşımızın can güvenliğini nasıl doğrudan tehdit ettiğini bir kez daha göstermiştir. Valiliğimizin idari kararları ve Dazkırı Belediyemiz dahil yerel yönetimlerimizin ASHAYKOB çatısı altındaki kurumsal çabaları çok kıymetlidir. Ancak gelinen noktada, sokaklarımızın bu tehlikeden tamamen arındırılması için çok daha sert, katı ve radikal kararları uygulama vakti gelmiştir. Hiçbir mağduriyete daha tahammülümüz yok. Evlatlarımızın ve hemşehrilerimizin can güvenliği için sokaklarımızda bu tehdit bitene kadar en tavizsiz tedbirlerin takipçisi olacağız.”