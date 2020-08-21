Köpek balığı sırtında sörf yaptı!

Suudi Arabistan’ın bası sahilinde bir balıkçı teknesiyle açıldıktan sonra yanlarına gelen bir balina köpek balığının üzerine çıkan adam, köpek balığı ile denize açıldı.

2 arkadaş olarak denize açılan kişilerden biri balığın sırtında ilerlerken diğeri o anları kameraya aldı.

Balığın yüzgeçlerine tutunarak tekneden sırtına atlayan adam sevinç çığlıkları içinde denize açılmaya devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile binlerce kişiden anında görüntüleme aldı. Bir çok yoruma da sahiplik yapan videoyu izleyen hayvan sevenler bu duruma tepki gösterdi.