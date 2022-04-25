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Yerel Köpeğini kurdun ağzından alan vatandaş şokta: Böyle bir şey hiç görmedim!
Yerel

Köpeğini kurdun ağzından alan vatandaş şokta: Böyle bir şey hiç görmedim!

Ardahan'da köye inen kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda köpeğin imdadına sahibi yetişti. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:38:00 -
Köpeğini kurdun ağzından alan vatandaş şokta: Böyle bir şey hiç görmedim!

12 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana gelen olayda köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine doğru koştu.

Görüntüyü Sosyal Medyadan Paylaştı

Kurt da Eraslan'ın geldiğini görünce köpeği bırakıp orman tarafına gitti. Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığı anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

'Böyle Bir Şey Hiç Görmedim'

Turgay Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.

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