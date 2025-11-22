  • İSTANBUL
Yerel Köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar kazara başka bir muhtarı vurdu
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, kendisine saldıran köpeği tabancayla korkutmak isteyen muhtar, kazara başka bir muhtarı yaraladı.

Çavuşlu köyünde, köy muhtarı H.Ç. (49), kendisine saldıran köpeği korkutmak için tabancasıyla yere ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşun o sırada olay yerinde bulunan Karabük'ün Eflani ilçesi Osmanlar Köyü Muhtarı M.U'ya (46) isabet etti.

Karın bölgesinden yaralanan M.U. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Çavuşlu Köyü Muhtarı H.Ç. Daday İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

