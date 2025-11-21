  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Pakistan'da gaz sızıntısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var diyerek açıkladı! Dost ülke Pakistan'dan acı haber...
Dünya

Pakistan'da gaz sızıntısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var diyerek açıkladı! Dost ülke Pakistan'dan acı haber...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pakistan'da gaz sızıntısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var diyerek açıkladı! Dost ülke Pakistan'dan acı haber...

Pakistan'da Pencap eyaletine bağlı Faisalabad şehrinde bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucuna meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Dost ülke Pakistan'da patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.

Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti.

Dost ülke Pakistan'dan acı haber!

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.

Güneşteki patlama bugün Dünya'yı vuracak! Manyetik fırtınaya hazır olun
Güneşteki patlama bugün Dünya'yı vuracak! Manyetik fırtınaya hazır olun

Gündem

Güneşteki patlama bugün Dünya'yı vuracak! Manyetik fırtınaya hazır olun

Uşak’ta evde korkutan patlama!
Uşak’ta evde korkutan patlama!

Yerel

Uşak’ta evde korkutan patlama!

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!
Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

Dünya

Sarı Şeytan Trump'ın CIA'ye yetki vermesi sonrası Venezuela'da petrol tesisinde patlama oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23