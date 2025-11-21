Pakistan'da gaz sızıntısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var diyerek açıkladı! Dost ülke Pakistan'dan acı haber...
Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi. Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.