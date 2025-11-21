Hani sapkın savunucusu İstanbul Sözleşmesi yaşatıyordu! Almanya'da resmen kadın katliamı yaşandı

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Aile Bakanı Karin Prien ve Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından hazırlanan 2024 aile içi şiddet raporunu açıkladı. "Kadına Yönelik Cinsiyete Dayalı Suçlar" başlıklı rapora göre Almanya’da 2024 yılında 266 bin kişi aile içi şiddet vakalarında mağdur oldu. Bu mağdurlardan 187 bin 128’inin kadın veya kız çocuğu olduğu ifade edildi. Rapora göre aile içi şiddet mağduru kadın sayısı 2023 yılına göre yaklaşık yüzde 3.8 artarak, 180 bin 715’ten 187 bin 128’e yükseldi.

308 KADIN VE KIZ ÇOCUĞU ÖLDÜRÜLDÜ

Rapora göre Almanya’da geçtiğimiz yıl çoğunluğu kendi evlerinde olmak üzere 308 kadın ve 18 yaşından küçük kız çocuğu öldürüldü. Öldürülen kadınların 191’i eşi, eski eşi veya aile yakınlarınca katledildi. 2024 yılında cinsel suç kapsamında mağdur olan kadın sayısı ise 2023 yılına oranla yüzde 2.1 artarak 53 bin 451’e yükseldi. Cinsel saldırı mağdurlarının yaklaşık yarısının 18 yaş altı kız çocuğu olduğu ifade edildi.



Geçtiğimiz yıl 18 bin 224 kadın ise sosyal medyada tehdit ve ısrarlı takip gibi dijital şiddetin mağduru olurken, 593 kadın cinsel istismar amacıyla insan ticareti yapanların mağduru oldu.