Orta Asya’da bir ilk: Özbekistan, Airbus Flexrotor İHA’yı envantere katıyor

Airbus Helicopters, Özbekistan ile yeni nesil Flexrotor insansız hava aracı tedariki için kritik bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Dubai Airshow’da 19 Kasım 2025’te gerçekleştirilen anlaşma, açıklanmayan sayıda sistemin teslim edilmesini kapsarken, Flexrotor’un Orta Asya’daki ilk satışı olarak kayıtlara geçti. Anlaşma kapsamında İHA’nın, Özbekistan’ın istihbarat, gözetleme, hedef tespiti ve keşif (ISTAR) kabiliyetlerini güçlendirmesi; ayrıca ülkenin helikopter filosuyla entegre şekilde İnsanlı–İnsansız Ekip (Crewed–Uncrewed Teaming) operasyonlarında kullanılmasının önü açılacak.

Airbus Helicopters Küresel İş Birimi Başkanı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Olivier Michalon’a göre, Özbekistan’ın tercihi önemli bir dönüm noktası. Michalon, “Özbekistan, Airbus için uzun süredir değerli bir ortak. Uztechtrade’in insansız hava aracı kabiliyetlerini geliştirmek için son teknoloji Flexrotor’u seçmesinden gurur duyuyoruz. Bu seçim, yenilikçi teknolojiye olan bağlılıklarını ve insanlı–insansız platformlar arasındaki iş birliğimizi güçlendirme kararlılıklarını ortaya koyuyor” dedi.

Flexrotor’un Özbekistan için taktik önemi ise ülkenin Afganistan ve Tacikistan sınırlarında karşılaştığı zorlu coğrafya, geçiş yolları ve militan hareketliliğinin takibiyle doğrudan bağlantılı. Army Recognition’ın aktardığı bilgilere göre, pist gerektirmeyen VTOL kabiliyeti sayesinde sistem; sınır karakollarından, mobil devriye araçlarından ve devriye botlarından kolayca konuşlandırılabiliyor. Uzun süre havada kalabilen Flexrotor, tespit ettiği koordinatları anlık olarak kara birlikleri ve helikopter unsurlarına ileterek operasyonel etkinliği artırıyor.

Uzmanlara göre Flexrotor, Özbekistan’ın hızla gelişen İHA envanterinde önemli bir boşluğu tamamlıyor. Bayraktar TB2 ve ANKA gibi orta irtifa ve geniş alan gözetleme sistemlerinin büyük altyapı gerektirmesine karşın, yalnızca iki kişilik ekiple taşınabilen Flexrotor; kompakt yapısı, düşük maliyeti ve hızlı konuşlandırma avantajıyla ön plana çıkıyor.

Airbus’ın İHA portföyüne yeni katılan Flexrotor, 25 kg maksimum kalkış ağırlığı, 12–14 saatlik görev süresi ve dikey kalkış-iniş kabiliyetiyle zorlu görevler için tasarlandı. Elektro-optik kameralar ve gelişmiş sensörlerle donatılabilen sistem, yalnızca 3,7 x 3,7 metrelik alanda otonom kalkış ve iniş yaparak kara ve deniz operasyonları için ideal bir çözüm sunuyor.