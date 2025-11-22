Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı

Yaklaşık 1,5 ay önce kadro dışı bırakılan İrfan Can’ın geleceği, Fenerbahçe Başkan Sadettin Saran ile yapılacak görüşmenin ardından Galatasaray derbisi sonrasında netleşecek.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin geleceği için karar tarihi belli oldu. Yaklaşık 1,5 ay önce disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcu, bu süreçte çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Milli maç arasından sonra yaptığı açıklamada takıma dönmek istediğini belirten İrfan Can’ın, Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

KARARA GÖRE AYRILABİLİR

Görüşmenin ardından verilecek kararın 1 Aralık’ta oynanacak Galatasaray derbisinden sonra açıklanması bekleniyor. Karara göre İrfan Can Kahveci ya yeniden takıma dahil edilecek ya da ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılacak.

SEBEBİ YOĞUN FİKSTÜR

Kararın derbi sonrasına bırakılmasının nedenlerinden birinin, teknik direktör Domenico Tedesco’nun yoğun fikstür nedeniyle tüm odağını maçlara yöneltmek istemesi olduğu aktarıldı.

Öte yandan kadro dışı kalan bir diğer isim Cenk Tosun ile ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.