  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Rusya açıkladı! O şehirler kontrolümüze geçti!
Gündem

Rusya açıkladı! O şehirler kontrolümüze geçti!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Rusya açıkladı! O şehirler kontrolümüze geçti!

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 16 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 15-21 Kasım'da Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

Son bir haftada Ukrayna'da 16 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 

"Birliklerimiz, kararlı eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesinde Gay, Neçayevka ve Radostnoye, Zaporijya bölgesinde Yablokovo, Rovnopolye, Veseloye ve Malaya Tokmaçka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Platonovka, Novoselovka, Stavki, Maslyakovka ve Yampol, Harkiv bölgesinde de Dvureçanskoye, Tsegalnoye, Petropavlovka yerleşim yerleri ile Kupyansk kentini kurtardı."

 

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 668 uçak, 283 helikopter, yaklaşık 97 bin 600'ü aşkın insansız hava aracı, 637 hava savunma füze sistemi, 26 bin 156 tank ve zırhlı araç, 1618 çok namlulu roketatar, 31 bin 452 fazla obüs ve havan topu ile 47 binden fazla özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla
Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla

Dünya

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Kafa karışıklığı gırla

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı
Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Dünya

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu
Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Dünya

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23