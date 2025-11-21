  • İSTANBUL
Dünya

Netanyahu’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: “Normalleşme isteriz ama askeri riskleri yok sayamayız”

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Netanyahu’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: "Normalleşme isteriz ama askeri riskleri yok sayamayız"

İsrail, Türkiye ile normalleşmeye açık olduğunu söylerken Ankara’dan gelebilecek olası tehditlerin tamamen göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor. Tel Aviv, ilişkileri karşılıklı çıkar temelinde sürdürmeyi hedeflese de Türkiye’nin askeri kapasitesini yakından izlemeyi sürdürüyor.

Soykarımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek istediğini ancak Türkiye’nin potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalini tamamen göz ardı edemeyeceklerini açıkladı.

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, “Umuyorum ki böyle bir tehdit gerçekleşmez, ama bu ihtimali de kesin olarak devre dışı bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Bebek katili Netanyahu, Türkiye ile “karşılıklı çıkarlar temelinde düzenli bir ilişki” sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Ancak Türkiye’nin bölgedeki askeri faaliyetlerini yakından izlediklerini de vurguladı. İsrail’in, Türkiye’nin sınır bölgelerinde operasyon yapmasına izin vermediğini ve Suriye’deki T-4 üssü gibi noktalara müdahale ettiğini söyledi.

Netanyahu, İsrail ordusunun gelecekteki yapısının Türkiye’nin geliştireceği askeri kabiliyetlere göre şekilleneceğini ifade ederek, “Askeri üstünlüğümüzden vazgeçmeye niyetimiz yok” dedi.

Türkiye’nin ABD’den F-35 savaş uçağı alma olasılığına ilişkin soruya ise “Bu olasılık çok uzak, hatta gerçekleşmeyebilir” yanıtını verdi.

Analistler, Netanyahu’nun açıklamalarının, İsrail’in Türkiye ile diplomatik diyaloğu sürdürmek istediğini ancak güvenlik konularında temkinli davranacağını ifade ederken, iki ülke arasında hem iş birliği hem de ihtiyatlı denge stratejisinin devam edeceğini vurguluyor.

