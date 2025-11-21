Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

"Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

Aracın kendisi için büyük bir manevi değeri olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Bir mahalle gezisi sırasında babamın kullandığı eski makam aracına denk geldim. Tokat’ta 84-89 yıllarında valilik yaptığı dönemde kullanılan o beyaz cipti. Aracı almak istediğimi söyledim, sağ olsun sahibi ‘Evladına yakışır’ diyerek kırmadı. Aracı şahsi olarak satın aldım. Yıllardır kullanılıyordu ama yıpranmıştı. Şimdi kapsamlı bir restorasyona aldık" dedi.

"Tokatlı esnaf da çok hassas davranıyor"

Aracın motorundan iç döşemesine kadar yenilendiğini belirten Başkan Yazıcıoğlu, "Boya yapıldı, iç döşemeler değişiyor, motor aksamındaki sorunlar gideriliyor, lastikleri yenileniyor. Tokatlı esnafımız rahmetlinin emaneti diye çok hassas davranıyor. Ben acele ediyorum ama onlar dört dörtlük bir iş çıkarmak istiyor. Hak veriyorum; kıymetli bir şey. Babamın ilk valiliği sırasında kullandığı makam arabası, dolaştı dolaştı tekrar aileye nasip oldu" diye konuştu.

"Özel programlarda makam aracı olarak kullanacağım"

Başkan Yazıcıoğlu, aracı resmi makam aracı olarak değil, özel günlerde babasını anmak için kullanacağını dile getirerek, "Bu aracı tamamlandığında Tokat’ta özel programlarda makam arabası olarak kullanacağım. Devlet bize imkân sağlıyor, biz de devletimize, milletimize feda olsun diyerek kendi imkânlarımızla bu emaneti yaşatıyoruz. Bu araç benden sonra evladıma kalacak inşallah" şeklinde konuştu.

"Rahmetliye toplumda büyük bir sevgi var"

Türkiye’nin farklı şehirlerinde de Recep Yazıcıoğlu’nun kullandığı araçların korunduğunu hatırlatan Yazıcıoğlu, Tokat’ta da benzer bir vefanın yaşanmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, "Erzincan’da da aynı marka bir aracın hala pırıl pırıl muhafaza edildiğini görmüştüm. Rahmetliye toplumda büyük bir sevgi var. Bu araç da o sevginin bir yansıması olacak" dedi.