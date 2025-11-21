  • İSTANBUL
Türkiye gündemini sarsacak gelişme! 25 zehirlenme vakası daha az önce kamuoyuna açıklandı

Böcek ailesinden dört kişinin ölümü sonrası gündeme gelen zehirlenme olaylarına 25 vaka daha eklendi. Son gelişmeyi İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

 İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Yorumlar

Melek Besim

Bunlar tesadüf olamaz!

nurettin

Silivri'de bile bos durmaz, Ekrem zehirlemistir kesin !
