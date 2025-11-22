  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor Fenerbahçe’de Rize Sınavı Başlıyor! Gözler Kritik Deplasmanda
Spor

Fenerbahçe’de Rize Sınavı Başlıyor! Gözler Kritik Deplasmanda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’de Rize Sınavı Başlıyor! Gözler Kritik Deplasmanda

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan üç puanla dönerek yarıştaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesi takımda yüksek motivasyon hâkim.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

- Semedo ve Szymanski olmayacak

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.

- Oosterwolde sınırda

 

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Hollandalı savunmacı, yarın oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23