  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Gündem Tarihi oylama sona erdi! Komisyonun İmralı kararı açıklandı: Milletvekilleri İmralı'ya gidiyor
Gündem

Tarihi oylama sona erdi! Komisyonun İmralı kararı açıklandı: Milletvekilleri İmralı'ya gidiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarihi oylama sona erdi! Komisyonun İmralı kararı açıklandı: Milletvekilleri İmralı'ya gidiyor

Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir karar almak üzere toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu milletvekillerinin İmralı ziyareti konusunu görüştü. Ardından yapılan oylama ile ‘İmralı’ya gidilsin mi’ tartışması da son buldu. Oylamada oy çokluğu ile İmralı'ya gitme kararı alındı. Oylamaya katılan milletvekillerinin 32'si evet, 3'ü hayır, 2'si çekimser oy kullandı.

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını duyurmak üzere toplanıp 'İmralı'ya gidiş' oylaması yaptı.

İşte dakika dakika yaşananlar…

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "gerekirse ben giderim" çıkışının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da MHP'nin İmralı'ya gitmek istediğini duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan komisyondaki oylamada 5’te 3 çoğunluk değil, salt çoğunluk arandı. Yani İmralı’ya gidiş için 26 evet oyunun yeterli olmasına karar verildi.

MHP'DEN GİDEN İSİM BELLİ OLDU

MHP İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdi.

Yıldız "En köklü parti CHP'nin de katılmalarını isteriz, MHP adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı. 

Kurtulmuş komisyonda yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17 toplantıda ele alınan, gerek bakanlarımızın gerek MİT başkanımızın bilgilendirmesi çerçevesinde o konuların ele alınması, bazı konuların açık bir şekilde konuşulabilmesi adına bundan sonra oturumun kapalı olması için oylarınıza sunuyorum" dedi.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP'li Emir şunları söyledi: "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyımların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

DEM PARTİ CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise CHP'nin kararına tepki göstererek şunları söyledi: "Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar. doğru tarafta duranlar yazar. Tarihi eşikteyiz bu ülkenin geleceği için barışı için özgürlüğü için özlediğimiz uğruna mücadele ettiğim demokratik ülke için sorumluluk alacak mıyız almayacak mıyız? Sorumluluk alanları da tarih yazacak almayanları da."

CHP SALONU TERK ETTİ

AK Parti, MHP, DEM ve Yeni Yol'un kapalı oturuma geçmeye onay vermesinin ardından CHP toplantıyı terk etti. CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ise oturumun kapalı olmasına ret oyu verdi.

Yapılan oylama sonucunda komisyon üyelerinin oy çokluğu ile İmralı'ya gitme kararı çıktı. Oylamaya katılan milletvekillerinin 32'si evet, 3'ü hayır, 2'si çekimser oy kullandı.

CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı
CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

Gündem

CHP’li Başkanın oğlu tecavüzden tutuklandı

İzmir'de Pazarcı Esnafı 'CHP'li Vekillerin Rant Tuzağını' Bozdu
İzmir'de Pazarcı Esnafı 'CHP'li Vekillerin Rant Tuzağını' Bozdu

Gündem

İzmir'de Pazarcı Esnafı 'CHP'li Vekillerin Rant Tuzağını' Bozdu

Ahmet Cin, CHP'lilerin aklını aldı! Tutuşan Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı
Ahmet Cin, CHP'lilerin aklını aldı! Tutuşan Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı

Gündem

Ahmet Cin, CHP'lilerin aklını aldı! Tutuşan Nuri Aslan mikrofonu kapattırdı

CHP İmralı kararını açıkladı
CHP İmralı kararını açıkladı

Siyaset

CHP İmralı kararını açıkladı

"CHP yalakaları" hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı
“CHP yalakaları” hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı

Gündem

“CHP yalakaları” hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı

CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak
CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

Gündem

CHP’nin İmralı kararı DEM’i kızdırdı! Tarih nasıl kaçtığınızı yazacak

 

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Bahçeli maaşallah iktidar partisi lideri gibi gündemi o belirliyor.

Mesele vatandır gerisi teferruattır

Türkiyenin önündeki engel chp dir. Kapatılması elzemdir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23