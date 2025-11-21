Tarihi oylama sona erdi! Komisyonun İmralı kararı açıklandı: Milletvekilleri İmralı'ya gidiyor

TBMM Milli Kardeşlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu bugün İmralı ziyaretine ilişkin kesin kararını duyurmak üzere toplanıp 'İmralı'ya gidiş' oylaması yaptı.

İşte dakika dakika yaşananlar…

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "gerekirse ben giderim" çıkışının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da MHP'nin İmralı'ya gitmek istediğini duyurdu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan komisyondaki oylamada 5’te 3 çoğunluk değil, salt çoğunluk arandı. Yani İmralı’ya gidiş için 26 evet oyunun yeterli olmasına karar verildi.

MHP'DEN GİDEN İSİM BELLİ OLDU

MHP İmralı ziyareti için Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı görevlendirdi.

Yıldız "En köklü parti CHP'nin de katılmalarını isteriz, MHP adına ben gideceğim" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş komisyonda yaptığı açıklamada "Bundan sonraki süreçte özellikle geçtiğimiz 17 toplantıda ele alınan, gerek bakanlarımızın gerek MİT başkanımızın bilgilendirmesi çerçevesinde o konuların ele alınması, bazı konuların açık bir şekilde konuşulabilmesi adına bundan sonra oturumun kapalı olması için oylarınıza sunuyorum" dedi.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP'li Emir şunları söyledi: "İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz.

Sadece beş milletvekilinin adaya gitmesi yerine teknolojik imkanlardan yararlanarak daha kolay bir sürecin yürütülmesi mümkündür. Toplum, kayyımların kaldırılması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanması gibi olmazsa olmaz, kolay ilk adımların atılmadığı bu süreçte bu ısrarın çözüme hangi katkıyı yapacağına ikna değildir.”

DEM PARTİ CHP'YE TEPKİ GÖSTERDİ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise CHP'nin kararına tepki göstererek şunları söyledi: "Tarihi cesur insanlar yapar cüret edenler yapar. doğru tarafta duranlar yazar. Tarihi eşikteyiz bu ülkenin geleceği için barışı için özgürlüğü için özlediğimiz uğruna mücadele ettiğim demokratik ülke için sorumluluk alacak mıyız almayacak mıyız? Sorumluluk alanları da tarih yazacak almayanları da."

CHP SALONU TERK ETTİ

AK Parti, MHP, DEM ve Yeni Yol'un kapalı oturuma geçmeye onay vermesinin ardından CHP toplantıyı terk etti. CHP, EMEP, TİP, DSP ve DP ise oturumun kapalı olmasına ret oyu verdi.

Yapılan oylama sonucunda komisyon üyelerinin oy çokluğu ile İmralı'ya gitme kararı çıktı. Oylamaya katılan milletvekillerinin 32'si evet, 3'ü hayır, 2'si çekimser oy kullandı.