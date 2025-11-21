Dün sızıntı iddiası bugün kaza! 'Düşük kaliteli' savaş uçağı düştü, pilot öldü

Dubai Airshow 2025’in son günü kaza haberiyle sarsıldı. Etkinliğe katılan Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), fuarda Suryakiran Akrobasi Timi ve LCA Tejas savaş uçağıyla yer alıyordu. Kaza yapan uçağın Hindistan’a ait bir HAL Tejas savaş uçağı olduğu belirtilirken, pilotun fırlatma koltuğunu kullanmadığı ortaya çıktı.

DÜŞÜK KALİTE Mi?

‘Düşük kaliteye’ sahip olmakla sık sık eleştirilen Hindistan’a ait Tejas’tan yağ sızıntısı olduğu iddiaları, perşembe günü sosyal medyada gündeme gelmişti. Paylaşılan videolarda, uçağın altında sıvıyı toplamak için kutu koyulduğunun görülmesi, yağ sızıntısı iddialarını tetiklemişti. Hindistan ise görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, dolaşımda olan videoların teknik bir arızayı değil, rutin ve kasıtlı bir işlemi gösterdiğini, görsellerde görülen sıvının, yoğunlaşan suyun standart bir tahliye sürecine ait olduğunu ve herhangi bir sızıntı bulunmadığını iddia etmişti.