TİP’li Ahmet Şık vites yükseltti: Kandil'e de gidilsin, Kavala’yla da görüşülsün!

"İmralı'ya ziyaret" konusunu görüşmek için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, önceki çözüm sürecinde de benzer hataların yapıldığını söyledi.

Şık, konuşmasında toplantının gizli yapılmasına karşı çıkarak "Barış dediğiniz şey şeffaflıktan uzak bir şekilde gelmez. Bu ülkede kalıcı barışı hakim kılmak istiyorsak Kürt meselesini halledeceksek cesaretle adım atmaktan kimsenin korkmaması gerekiyor. Savaşmakta bu kadar cesur olunurken barışmakta bu kadar ikircikli davranmayı siyaseten hiç doğru bulmuyorum. Biz burada dört ay boyunca 12 yıl önce ne yaşadıysak aynısını yaşadık. O zaman da 'Abdullah Öcalan'la görüşülsün mü' diye bir kriz olmuş bu sefer de böyle bir kriz var. Tabii ki görüşülecek. Bu kısır tartışmaya son vermek gerekiyor. İmralı'ya da gidilmeli, Kandil'e de gidilmeli. Selahattin Demirtaş'la da Figen Yüksekdağ'la da Osman Kavala'yla da görüşülmeli" dedi.