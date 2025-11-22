Milli futbolcu Batuhan Karadeniz’in Mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında firari Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz hakkında internet siteleri aracılığıyla yasadışı bahis ve kumar oynattığı,

bu sitelerin reklamını yaptırarak bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği gerekçesiyle "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

MALLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapaamında Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'in taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el koyuldu.