'Filistin'in tüm haklarını içermeyen her anlaşma çökmeye mahkûmdur!'

Soykırımın en büyük ortağı ve finansörü olan ABD öncülüğünde hazırlanan ve geçtiğimiz gün BMGK’da kabul edilen sözde ateşkes tasarısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Savaş ve soykırım ile elde edemediklerini soykırım ortağı olan ABD eliyle masa başında elde etmeye çalışan işgalcilere bir tepki de Malezya Başbakanı Enver İbrahim’den geldi. Enver İbrahim, "Filistin halkının tüm haklarını güvence altına almayan hiçbir anlaşma sürdürülebilir değildir" açıklamasında bulundu.

MALEZYA’NIN TAVRI PAZARLIĞA KAPALI VE NETTİR

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun "kesin, ilkeli ve pazarlığa kapalı" olduğunu belirtti. Enver İbrahim, Filistin konusunda ülkesinin tavrının değişmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin halkının tüm haklarını güvence altına almayan hiçbir anlaşma sürdürülebilir değildir" dedi.

ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUK ALMALIDIR

Enver İbrahim yaptığı açıklamada, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Filistinlileri hedef alan planların açık şekilde ortaya konması ve buna karşı net bir tavır alınması gerektiğini söyledi. İbrahim, adil ve kalıcı bir çözümün ancak siyonist rejimin saldırılarının tamamen durması ve Batı Şeria'daki yasadışı yerleşim faaliyetlerinin son bulması ile mümkün olabileceğini ifade etti. Ayrıca bu yaklaşımı doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini belirtti.

DÜNYA ÜLKELERİ DAHA KARARLI ADIMLAR ATMALIDIR

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü ve uluslararası uyarılara rağmen devam eden saldırıların, şehitler, yaralılar, kayıplar ve açlık nedeniyle bir toplu kırıma dönüştüğünü belirten İbrahim, dünya ülkelerinin artık daha kararlı bir tutum almasının zorunlu hale geldiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, soykırım niteliğindeki bu saldırılarda şimdiye kadar 239 binden fazla kişi şehit oldu veya yaralandı, on binlerce kişi ise kayıp. Gazze'deki açlık ve zorunlu göç ise hâlâ büyük bir insani felakete işaret ediyor.

