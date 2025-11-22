Avrupa'da Yahudi nefreti dinmiyor!

Avrupa basketbolunun en üst ligi olan EuroLeague’de, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile Virtus Bologna arasında oynanacak maç öncesi İtalya sokakları karıştı. İtalyan halkı, Gazze’deki soykırımı unutmayarak İsraillilere karşı net tavır koydu: "Katillerle maç yapılmaz!"

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak olan Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv müsabakası öncesinde Bologna şehri, Filistin dostlarının onurlu direnişine sahne oldu. Terörist İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dikkat çeken İtalyanlar, Siyonist rejimin bir temsilcisinin şehirlerinde ağırlanmasına sert tepki gösterdi.

"Soykırımcılarla maç yapılmaz!"

Müsabaka öncesinde salon çevresinde ve şehir meydanlarında toplanan kalabalık gruplar, ellerinde Filistin bayrakları ve "Katil İsrail" pankartlarıyla yürüyüş düzenledi. Protestocular, İsrail'in uluslararası arenada spor organizasyonları aracılığıyla meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirterek, "Soykırımcılarla normalleşmeyeceğiz" mesajı verdi.

Göstericiler, İsrail takımlarının uluslararası müsabakalardan menedilmesi çağrısını yinelerken, emniyet güçlerinin yoğun önlemleri altında gerginlik tırmandı.

Tepkiler çığ gibi büyüyor: Milano'dan sonra Bologna

İtalya'daki bu tepki münferit değil. Geçtiğimiz günlerde Olimpia Milano ile yine bir İsrail takımı olan Hapoel Tel Aviv arasında oynanan maç öncesinde de benzer manzaralar yaşanmış, İtalyan taraftarlar "siyonizme geçit yok" sloganlarıyla salon önlerini eylem alanına çevirmişti.