Bir aileyi hayattan koparmıştı! İstanbul'daki zehirlenme olayında flaş gelişme
Gündem

Bir aileyi hayattan koparmıştı! İstanbul'daki zehirlenme olayında flaş gelişme

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bir aileyi hayattan koparmıştı! İstanbul'daki zehirlenme olayında flaş gelişme

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesi soruşturmasında ilaçlamanın belgesi ortaya gün yüzüne çıktı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

11 Kasım'da otele gelerek ilaçlama işlemini yapan Doğan C'nin ifadesinde, "Benim ilaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yoktur. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi, sertifikaya gerek olmadığını söyledi" dedi.

İLAÇLAMA İŞLEMİNİN FATURASI ORTAYA ÇIKTI

Otelde yapılan ilaçlama işlemine ait belge ortaya çıktı. 11 Kasım'da düzenlenen belgede, uygulamanın aylık olarak hamam böceği, güve, sinek türleri, karınca ve akrepten korunmak için yapıldığı görüldü.

1
Albatros

Bunları muayene eden hastanenin doktorları niçin göz altına alınmıyor, meslekten geçici olarak el cektirilmiyor... Saygılarımla...
