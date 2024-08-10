Köpeğe merhamet insana hakaret! Böyle olur laikçi Hande Yener’in adaleti!

Şarkıcı Hande Yener, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, neredeyse çıplak giyinmeyi eleştiren ve kendisiyle aynı görüşte olmayan bir takipçisine sert bir yanıt verdi. Yener, eleştiriler üzerine "Yallah İran'a git, orada yaşa!" şeklinde bir ifade kullandı. Bu tepki, sosyal medyada "ikiyüzlü" olarak nitelendirilerek eleştirildi ve sanatçının hoşgörü anlayışı sorgulandı.

Ancak bu çıkışı, sanatçının hayvan sevgisi ile ilgili geçmişteki söylemleri ve davranışları ile çeliştiği yönünde tepkilere yol açtı.

Hande Yener sokak köpeğini sahiplenmişti

Bir yandan köpek sahiplenmeyi ve hayvanlara merhamet göstermeyi savunan Yener'in, farklı düşünen bir insana karşı böylesine sert ve aşağılayıcı bir üslupla hitap etmesi, sosyal medyada "ikiyüzlülüğün zirvesi" olarak nitelendirildi. Bu durum, şarkıcının adalet ve hoşgörü anlayışı üzerine tartışmalara yol açtı.

Bartın'da başından vurulduktan sonra hayvansever tarafından Zonguldak’ta veteriner kliniğine getirilen sokak köpeğini Hande Yener sahiplendi.

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