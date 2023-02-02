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Yerel Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kamyonete çarptı
Yerel

Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kamyonete çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil kontrolden çıkarak karşı yöndeki park halindeki kamyonete çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 20:18:00 -
Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kamyonete çarptı

Kaza, D-100 karayolu Kızılcıkorman Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı’dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54 TT 180 plakalı otomobil sürücüsü C.M.B. yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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