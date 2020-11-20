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Spor Konyaspor'un gol yükü Artem Kravets'in omuzlarında
Spor

Konyaspor'un gol yükü Artem Kravets'in omuzlarında

Ukraynalı forvet Artem Kravets, gol yollarında iki sezondur sorun yaşayan Konyaspor'da yüzleri güldürdü - Ligde 8 haftada 8 gol kaydeden yeşil-beyazlı takımda, 3 oyuncu gol atmayı başardı - Kravets, 5 kez rakip fileleri havalandırdı, Levan Shengelia 2, Marko Jevtovic ise 1 kez gol sevinci yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:33:16 -
Konyaspor'un gol yükü Artem Kravets'in omuzlarında

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM - İttifak Holding Konyaspor'da Süper Lig'in 7 maçlık bölümünde gol yollarında forvet Artem Kravets'in performansı göz doldurdu.

Geçen sezon ligi 36 puanla 13. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekipte kaydedilen 36 golde 14 farklı futbolcunun imzası bulunurken, bunların 11'inin yabancı oyuncular olması dikkati çekti. Yeşil-beyazlılarda Ömer Ali Şahiner ve Alper Uludağ gol atan Türk futbolcular olurken, Konyaspor'a 1 gol de Fenerbahçeli Serdar Aziz’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Geçen yıl golcülerden yana yüzü gülmeyen yeşil-beyazlı ekipte Riad Bajic 4, Rogerio Thuram ve Erdon Daci ise takımlarına birer gollük katkı yapabilmişlerdi. 2019-2020 sezonun aksine Konya temsilcisinin gol yükünü forveti Artem Kravets çekiyor.


- Konyaspor yeni golcüsünden memnun


Son olarak Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen 31 yaşındaki Ukraynalı forvet Kravets, sezon başında 2 yıllığına anlaşma sağladığı Konyaspor'da beklenen performansı gösterdi.

Konyaspor, ligin ilk 8 haftasında 8 gol kaydederken, Kravets, Levan Shengelia ve Marko Jevtovic gollerin tamamını atarak takımlarına büyük katkı sundu.

Ligde 6 maçta 465 dakika süre alan Kravets, rakip fileleri 5 kez havalandırarak takımına destek sağladı. Takımın diğer gollerini ise Shengelia (2) ve Jevtovic (1) kaydetti.

Golcü Kravets, Beşiktaş karşılaşmasında (2), Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında birer gol sevinci yaşadı. Ukraynalı golcü lige de iyi bir başlangıç yaptı.

Shengelia ligde Beşiktaş maçında 2 gol kaydederken Jevtovic ise Fenerbahçe karşılaşmasında takımına bir golle katkı sundu. Konyaspor'un diğer golcüleri, Sokol Cikalleshi ve Erdon Daci'nin ise henüz rakip fileleri havalandıramadı.

Daha önce Ukrayna, Almanya ve İspanya liglerinde top koşturan Kravets, geçen sezon formasını giydiği Kayserispor'da 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 9 gole imza attı.

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