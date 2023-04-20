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Spor Konyaspor'un 6 maçlık serisi sona erdi
Spor

Konyaspor'un 6 maçlık serisi sona erdi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 02:14:00 -
Konyaspor'un 6 maçlık serisi sona erdi

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla yenildi.

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Konyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

6 maç sonra kaybettiler

Konuk ekip Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta 6 maçtır kaybetmeyen Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Akıntola kızardı

Mücadelenin 46. dakikasında Adana Demirsporlu Akintola direkt kırmızı kart gördü. Maçın geriye kalan bölümünü Adana Demirspor, 10 kişi tamamladı.

İlk yarısı Badau Ndiaye ve M.Emreli'nin attığı gollerle 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmayı Adana Demirspor, Cherif Ndiaye'nin penaltıdan kaydettiği golle 2-1 kazandı.

Puan durumu

Konyaspor'u deplasmanda mağlup etmeyi başaran Adana Demirspor puanını 54 yaparken, Konyaspor ise 39 puanda kaldı.
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