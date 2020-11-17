  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyasporlu Sehic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor

Konyasporlu Sehic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 23:23:21 -
Konyasporlu Sehic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

SARAYBOSNA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun açıklamasında, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah tüm futbolcu ve teknik ekibe rutin olarak Kovid-19 testi yapıldığı, kaleci Sehic'in testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Bu durumun ardından Sehic'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise ümit milli takımdan Luka Kacavenda ve Belmin Dizdarevic'in çağrıldığı duyuruldu.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ile İtalya maçları için toplanan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda daha önce de Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic ve Samir Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Konya’da dikkat çeken anlar! İngiltere’ye ait savaş uçakları…
Dünya

Konya’da dikkat çeken anlar! İngiltere’ye ait savaş uçakları…

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 'Eurofighter Typhoon' uçağı, karşılıklı eğitimler için Konya’da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komuta..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!
Gündem

Kanal İstanbul tartışmalarına Turgut Özal damgası!

Solak medyanın yeniden gündeme getirdiği 'Kanal İstanbul yapılmamalı' haberleri sonrası sosyal medya ayağa kalktı. Rahmetli eski Başbakan Tu..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay