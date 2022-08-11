Konyaspor’dan Avrupa’ya hüzünlü veda!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Arabam.com Konyaspor 1-1’in rövanşında Vaduz’a 4-2 yenilerek Avrupa defterini kapadı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Arabam.com Konyaspor 1-1’in rövanşında Vaduz’a 4-2 yenilerek Avrupa defterini kapadı.
16. dakikada Hadziahmetovic’in ortasında topu önünde bulan Calvo’nun vuruşunda Fasso’nun çıkardığı topu önünde bulan Rahmanovic meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye göndermek istedi. Bu oyuncunun şutunda Fasso topa elle müdahale etti. Hakem Guillermo Cuadra Fernandez penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Guilherme’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
21. dakikada Paz’ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Büchel topu güçlükle kornere çeldi.
27. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Gajic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Gasser, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
31. dakikada Lihtenştayn temsilcisi öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor’da Calvo’nun pasında Uğurcan topu Sutter’e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Sehic’in solundan ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Hadziahmetovic’in ortasında Uğurcan’ın kafası az farkla dışarı çıktı.
65. dakikada Muhammet’in bıraktığı topta Hadziahmetovic’in sert vuruşu az farkla dışarı çıktı. 67. dakikada Sasere’nin pasında Tunahan topu ağlara gönderdi: 1-3 72. dakikada Ahmet’in sert ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
89. dakiada Gasser attığı golle tabelayı değiştirdi: 1-4.
90+4. dakikada Hadziahmetovic’in frikik golü maçın skorunu belirledi ve temsilcimiz rakibine 4-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
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