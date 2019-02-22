Konyaspor’da Yatabare sakatlandı Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı.

Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yatabare’nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi.

Başarılı forvetin Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken Adis Jahovic’in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman’ın hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.