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Spor Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-18 18:24:30 -
Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan ve tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, Samuel Eduok ise fizyoterapist Salik Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding Konyaspor hazırlıklarını yarın sürdürecek.



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