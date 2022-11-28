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Spor Konyaspor’da hazırlıklar devam ediyor
Spor

Konyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 17:44:00 -
Konyaspor’da hazırlıklar devam ediyor

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma hareketleri ile devam etti.

Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından yarın Bosna-Hersek takımlarından FC Zeljeznicar ile Türkiye saati ile 20.00'da oynayacağı dostluk karşılaşması için özel uçakla Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'ya gitti.

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