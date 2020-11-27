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Spor Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:01:05 -
Konyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut ve gol çalışması ile sona erdi.

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Marin Anicic ile Volkan Fındıklı ise takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

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