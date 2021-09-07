Konyaspor'a Mısırlı golcü
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Mısırlı golcü Ahmed Hassan ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen Mısırlı golcü Ahmed Hassan ile prensip anlaşmasına vardı.
Golcü oyuncu, bu gece Türkiye'ye gelecek. Mısırlı forvetin yarın Konya’da detaylı bir sağlık taramasından sonra kiralık olarak sözleşmeyi imzalanması planlanıyor.
2021-22 sezonunda Olympiakos formasıyla 5 resmi maçta görev yapan Ahmed Hassan söz konusu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı veremedi.