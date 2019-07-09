Konyaspor, Marin Anicic ile anlaşma sağladı! İşte detaylar Stoper çalışmalarını sürdüren Konyaspor, Kazak takımlarından Astana'da top koşturan Marin Anicic ile anlaşma sağladı.

Yeniakit.com.tr - Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda stoper çalışmalarını sürdüren Konyaspor Boşnak stoper Marin Anicic ile her konuda anlaşma sağladı. Kazak kulübünde imza yetkisi sıkıntısı! Kazak takımlarından Astana'da top koşturan Marin Anicic ile anlaşma sağlayan Konyaspor'un bu transferi açıklaması bekleniyor. Öte yandan Kazak kulübü Astana'da başkan olmamasından kaynaklı imza yetkisi sıkıntısı yaşanıyor. Kazak kulübündeki başkanlık seçimin ardından bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. Kaynak: Yeniakit.com.tr

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