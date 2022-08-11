Konyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Vaduz maçı ne zaman saat kaçta?
Konyaspor maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Konyaspor sahasında Lihtenştayn ekibi Vaduz'u ağırlayacak. Peki, Konyaspor Vaduz maçı hangi kanalda?
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Lihtenştayn ekibi Vaduz'u ağırlayacak. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Konyaspor maçı hangi kanalda? Konyaspor-Vaduz maçı ne zaman saat kaçta?
Konyaspor ile Vaduz 11 Ağustos Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Guillermo Cuadra Fernandez yönetecek. Mücadele, A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan Konyaspor, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak.
Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz'u geçerse, play-off turunda Neftçi-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran Konyaspor, kalesinde 19 gole engel olamadı.