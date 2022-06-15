Konyaspor kimle eşleşti? Konyaspor rakibi kim oldu Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi’nde 2.ön eleme turu kura heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler Konyaspor’un rakibinin belli olup olmadığını merak ediyor. Konyaspor kimle eşleşti?
Süper Lig'i 68 puanla 3.sırada tamamlayan Konyaspor, 2022-2023 sezonunda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren dahil olacak Konyaspor’un kimle eşleştiği ise merak konusu. Peki, Konyaspor’un rakibi kimoldu?
Konyaspor kimle eşleşti? Konyaspor rakibi kim oldu Konferans Ligi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in de aralarında bulunduğu 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı.
Çekiliş sonucu İttifak Holding Konyaspor'un rakibi BATE Borisov (Belarus), Medipol Başakşehir'in rakibi ise Maccabi Netanya (İsrail) oldu.
İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. İttifak Holding Konyaspor ilk maçını deplasmanda, Medipol Başakşehir ise sahasında oynayacak.
Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.