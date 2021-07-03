Konyaspor ile Erzurumspor'dan 'Botaka' yarışı!

Transfer çalışmalarını hızlandıran ve son olarak Serdar Gürler'i kadrosuna katan Konyaspor'da transfer girişimleri hız kesmeden sürüyor.

Botaka atağı!

Yeşil beyazlı ekip bonservisi Gent'te olan sağ açık ve sağ bek oynayan Kongolu Jordan Botaka için girişimlere başladı. Konyaspor kurmaylarının oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi.

Erzurumspor'da talip

Öte yandan Kongolu yıldıza TFF 1.Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor'un da talip olduğu ve oyuncunun mali durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Jordan Botaka'nın Gent ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Timetürk